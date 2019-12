Un Natale all'insegna della solidarietà all'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

All’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, anche quest'anno, Natale farà rima con solidarietà. In occasione delle festività natalizie, l’atrio del nuovo padiglione “Morgagni” si popolerà infatti di banchetti di diverse associazioni di volontariato: dal 9 al 21 dicembre saranno presenti quelli dell'Istituto Oncologico Romagnolo e dell'Afos; dal 16 al 23 quello dell'associazione "Solidali con un filo di perle"; dal 18 al 24 quello dell'associazione "Cardiologica"; fino al 13 dicembre quello dell'Aism; dal 16 al 18 quello del Centro diurno psichiatrico; dal 7 al 27 quelli di "Sos Taxi" e "Ammp"; dal 9 al 25 quello dell'associazione "Amando"; dal 16 al 19 quello di "Scarpetta Rossa"; ed infine fino al 20 quello di "Diabete Romagna" nel padiglione Allende.

Ciascuna associazione ha allestito veri e propri mercatini il cui ricavato, ad offerta libera, servirà a sostenere le rispettive attività, molte delle quali condotte in ambito socio-sanitario. Sempre nell’atrio del padiglione Morgagni, l’Associazione italiana amici del presepe, sezione “Roberto Valicelli” di Forlì, ha realizzato anche quest’anno il tradizionale presepe natalizio. Nello stesso luogo verrà allestito anche un albero di Natale.

Gli appuntamenti natalizi in ospedale

Diversi gli appuntamenti natalizi. Venerdì 13 dicembre, alle 11.30, il vescovo Livio Corazza celebrerà la Santa Messa nel reparto di Oculistica in occasione della festività di Santa Lucia, protetrettrice degli occhi. Domenica 15 dicembre, il vescovo, accompagnato dal coro "La voce di Maria", farà visita al reparto di Pediatria, mentre venerdì 20 dicembre, alle 15, celebrerà la messa dei tradizionali auguri natalizi nell'atrio dell'ospedale. Mercoledì 18 dicembre, alle 13, nella sala Pieratelli del Padiglione Morgagni, la Direzione Generale dell’Ausl Romagna, sarà presente in ospedale per augurare un sereno e felice Natale a tutti i degenti e al personale medico, infermieristico e tecnico. Sarà presente anche il sindaco Gian Luca Zattini.