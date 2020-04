Un nuovo appuntamento per le famiglie: letture e attività a casa sul sofà

Una rubrica pensata per genitori e bambini per incentivare le letture. Nasce "Letture e attività...(a casa) sul sofà, un progetto nato dalla volontà del Centro per le Famiglie della Romagna forlivese e il Coordinamento Pedagogico 0-6 anni e realizzato grazie all'impegno del gruppo volontari di "Nati per Leggere" e "Nati per la Musica" e delle equipe educative dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Forlì.

"Si tratta - spiega l’assessore al welfare Rosaria Tassinari - di una divertente e interessante rubrica pensata per genitori e bambini insieme, con i libri scelti da "Nati per Leggere" ("www.natiperleggere.it") e proposti dalle voci narranti dei volontari di "Nati per Leggere", "Nati per la Musica "e dalle insegnanti dei servizi educativi di Forlì".

"Gli educatori, le educatrici, le insegnanti e le atelieriste proporranno anche spunti per attività, piccoli laboratori, giochi e canzoni per crescere insieme - prosegue l'assessore -. Sarà l'occasione anche per poter seguire la lettura espressiva di opere di letteratura per l'infanzia davvero molto speciali, libri particolarmente significativi per lo sviluppo dei bambini, piccoli gioielli che scaldano i cuori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 27 aprile, tre giorni ogni settimana (lunedì, mercoledì e venerdì alle 16) sulla pagina "YouTube" del Comune di Forlì ci sarà un appuntamento fisso per tutte le famiglie della città e del territorio.