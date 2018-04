Un nuovo libro sul cancro della laringe a cura del forlivese Andrea De Vito

E' a cura di Andrea De Vito, e di Claudio Vicini, dell'Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Forlì, il nuovo volume dal titolo " Laryngeal cancer", edito da Nova Science Publishers di New York.

Il cancro laringeo è uno dei più comuni tumori della testa e del collo. I contributi pubblicati nel volume dimostrano che il miglior approccio diagnostico è il risultato di una valutazione multidisciplinare, endoscopica completa, imaging appropriato e bioptica mirata. La terapia può quindi essere adattata alla patologia, allo stadio della malattia e personalizzata al paziente.



"Il libro - spiega il dottor De Vito - è stato commissionato per gli articoli scritti e pubblicati in ambito oncologico dal gruppo dell'Otorinolaringoiatria forlivese , in primis quelli sulla applicazione della Narrow Band Imaging (NBI) (una tecnica endoscopica che enfatizza la vascolarizzazione mucosa di carcinomi superficiali sulla base del loro aspetto neo-angiogenetico, nella diagnostica , e nella terapia chirurgica otorinolaringoiatrica) e sulla chirurgia robotica applicata al laringe. Si tratta di un testo monografico, incentrato sul cancro del laringe, scritto con il contributo del sottoscritto, di Claudio Vicini e di Sheng-Po Hao , Professore di otorinolaringoiatria, Capo Dipartimento Testa-Collo di Taiwan e presidente della società ORL dell'Asia-Oceania , con il quale collaboriamo da anni. "



" I diversi capitoli - conclude De Vito - che affrontano il cancro del laringe, dai fattori di rischio, alla diagnosi e alla terapia chirurgica e medica, sono stati scritti innazitutto dai colleghi di Forlì , che formano il gruppo mutlidisciplinare oncologico testa-collo , sia dei medici dell' ORL che da quelli dell'IRST , con il contributo di colleghi di fama nazionale e internazionale, tra cui il Prof Roberto Puxeddu , ordinario di otorinolaringoiatria e Direttore clinica ORL Università di Cagliari.Non da ultimo il libro ha ricevuto l'endorsement del Prof David Eisele, eminente professore otorinolaringoiatra di Baltimora, USA. "