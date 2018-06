Un nuovo volto alle frazioni: un concorso di idee per Fratta e Santa Maria Nuova

Un concorso di idee per rinnovare gli spazi pubblici di Fratta Terme (via Loreta e Piazza Colitto) e Santa Maria Nuova (tratto centrale di Via S.Croce). La nuova iniziativa del Comune di Bertinoro si chiama "Le Vie dell'Ospitalità – Rigenerare i luoghi della Comunità". Sarà possibile partecipare ad una o ad entrambe le aree. Ogni area avrà una sua specifica graduatoria di valutazione autonoma che prevederà l'individuazione di un progetto vincitore e di altri progetti premiati. I progetti vincitori saranno utilizzati ed implementati dall'ente banditore per partecipare alla richiesta di finanziamento del bando regionale di Rigenerazione Urbana promosso dalla Regione Emilia Romagna (in scadenza il 17 settembre).

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 561mila euro per Fratta Terme e 285.600 per Santa Maria Nuova, al netto di Iva. Per la partecipazione è obbligatoria la presenza di almeno un architetto regolarmente iscritto al proprio ordine professionale all'interno del gruppo di progettazione. "È gradita e auspicata la multidisciplinarità nel gruppo di progettazione con il coinvolgimento di altre figure professionali quali ad esempio esperti in sociologia, economia urbana, paesaggisti, agronomi e artisti", affermano dall'amministrazione comunale. Per ciascuna delle aree sono previsti i seguenti premi: al primo classificato 6.800 euro, al secondo classificato 2.400 euro e al terzo classificato 1.300 euro.

Il vicesindaco Mirko Capuano, promotore dell'iniziativa, spiega che "gli interventi costituiscono una prima attuazione della strategia di rigenerazione territoriale anticipata dalla Variante al Piano Strutturale Comunale in corso di approvazione. Obiettivo dell'amministrazione è quella di dotare i luoghi centrali delle due frazioni di una nuova identità e di individuare un design “locale” per l'arredo degli spazi pubblici e privati da utilizzare, con le specifiche variazioni sul tema, anche per il centro storico di Bertinoro, in cui sta proseguendo la progettazione degli interventi di ripavimentazione lapidea delle strade medievali. Un ringraziamento speciale viene mandato a Paolo Marcelli, presidente dell'Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena che ha supportato il Coordinatore del concorso, arch. Matteo Battistini, e l'Ufficio di Piano di Bertinoro a verificare la fattibilità e correttezza del bando, redatto in tempi strettissimi".

"I progetti - prosegue Capuano - devono contribuire ad un rilancio economico delle due frazioni, in grado di generare, oltre ad un ulteriore sviluppo, un miglioramento in termini funzionali, estetici e di sicurezza degli spazi pubblici, adibiti attualmente alla circolazione dei veicoli, per restituirli alla comunità con una connotazione di maggior vivibilità e notevoli benefici anche dal punto di vista sociale. Il concorso rappresenta l'occasione per pensare a diversi scenari possibili di riconfigurazione morfologica e funzionale dello spazio urbano attraverso proposte in grado di definire un uso più attuale ed una veste più identificativa degli spazi aperti. All’interno delle proposte progettuali, dovranno emergere soluzioni connotate dalla valorizzazione della tradizione romagnola dell'ospitalità attraverso la rivitalizzazione degli spazi e delle attività che affacciano sulle aree di progetto".

"L’obiettivo principale è infatti quello di migliorare le condizioni di vivibilità degli spazi da parte di cittadini e fruitori e le condizioni di attrattività delle attività economiche ivi insediate", conclude il vicesindaco. Il bando ed i relativi documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Bertinoro e il termine ultimo per il ricevimento delle proposte progettuali è il 10 agosto 2018 alle ore 12:00.

Per informazioni rivolgersi all'architetto Tecla Mambelli 0543/469202 (urbanistica@comune.bertinoro.fc.it), capo del V Settore Edilizia e Urbanistica o al responsabile dell'Ufficio di Piano, Marika Medri (0543/469261; ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it).