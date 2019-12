Un paese senza rete Vodafone da quasi 10 giorni: la protesta dei residenti

Sono quasi 10 giorni che Premilcuore si trova senza la rete cellulare Vodafone. La protesta viene da un residente, Fabio Capacci, che lamenta i disservizi per sé e per la popolazione che ha Vodafone come gestore di rete telefonica, tra cui diversi anziani: “La rete Vodafone nel comune di Premilcuore è dal 20 dicembre, giornata in cui è stata fatta la segnalazione, che non dà segnale. Dopo numerosi solleciti da parte degli utenti (me compreso) ci è stato detto che secondo loro stavano già sistemando il guasto, cosa non vera in quanto nel ripetitore Vodafone non c'è mai stato nessun operatore al lavoro. Probabilmente, visto il numero basso di clienti, non interessa molto al gestore ripristinare il servio tempestivamente, soprattutto per le feste di Natale, ma non è possibile che al 29 dicembre non sia ancora stato fatto niente. E’ un paese nel quale risiedono anche tante persone anziane che hanno bisogno del telefono. Speriamo che la segnalazione pubblica possa servire a far muovere qualcosa”.