Un pensiero per tutti i bimbi ricoverati: i Club del Forlì in Pediatria

Sabato mattina il Club Alberto Calderoni e il Club Rabbiosi Forlì, guidati dallo storico capitano Alberto Calderoni, si sono recati nel reparto di Pediatria dell'"Ospedale G.B. Morgagni-L. Pierantoni" di Forlì per consegnare le calze della Befana e tanti giochi alla struttura ospedaliera. Un gesto d'amore e di ringraziamento per il lavoro svolto da medici ed infermieri e un piccolo pensiero a tutti i bimbi ricoverati che i tifosi del Forlì hanno voluto portare grazie ad una raccolta fondi che ha sfiorato i 500 euro. Una bellissima mattinata resa possibile dalla disponibilità dal direttore dell'Unità operativa di Pediatria Enrico Valletta, dalla dottoressa Michela Vestrucci e dai medici ed infermieri presenti in reparto.