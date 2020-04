"Un piccolo gesto per grandi persone": sforna pizze e le consegna a medici e infermieri

I gestori della pizzeria "C'è pizza per te, pizzeria napoletana", di via Ravegnana, nelle persone del titolare Giovanni De Rosa e del figlio Alfredo, hanno compiuto un gesto di gratitudine verso i medici e gli infermieri dei reparti dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì che combattono quotidianamente il coronavirus. Martedì si sono presentati così al nosocomio con pizze per tutti gli operatori sanitari. Il titolare della pizzeria, insieme a suo figlio, ha esternato la sua solidarietà verso gli operatori "per i sacrifici che tutti i giorni fanno per la collettività".

