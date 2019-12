"Un poster per la Pace": il Lions premia i giovani vincitori del concorso

Per il tredicesimo anno consecutivo il Lions Club Forlì Host ha organizzato il concorso "Un poster per la Pace" riservato alle scuole medie, fortemente voluto a suo tempo dall'indimenticato artista Francesco Giuliari, socio del club, in conformità a quanto proponeva il Lions International dal 1987. Quest'anno hanno partecipato otto plessi scolastici in rappresentanza degli istituti comprensivi cittadini. Sono stati coinvolti 733 studenti dagli 11 ai 13 anni che hanno presentato altrettanti elaborati sul tema "Il cammino della Pace".

Sabato, alle 10, al Salone Comunale, piazza Saffi 8, Forlì, si terrà la cerimonia di premiazione dei primi tre elaborati di ogni scuola, mentre diverse saranno le menzioni attribuite dalla giuria a lavori particolarmente interessanti. Tutti i poster primi classificati proseguiranno il concorso a livello distrettuale e nel caso fossero ritenuti meritevoli potrebbero accedere alle successive selezioni. Alle premiazioni saranno presenti i dirigenti scolastici coinvolti e il presidente del Lions Club Forlì Host, Foster Lambruschi.