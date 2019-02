"Un Poster per la Pace", premiati i giovani vincitori del concorso

Sabato sono stati premiati, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nel salone comunale, i vincitori del concorso "Un Poster per la Pace", manifestazione che il Lions Clubs Forlì Host ha organizzato per il dodicesimo anno consecutivo. Con i propri elaborati hanno partecipato all'iniziativa oltre 650 studenti appartenenti ad otto scuole medie di primo grado di Forlì. Otto studenti, uno per ogni scuola, sono risultati vincitori a livello locale, dopo essere stati selezionati da una giuria composta da artisti, critici d’arte ed esperti di comunicazione. Gli elaborati scelti hanno primeggiato per l'originalità, per il merito artistico e l’attinenza al tema del concorso, che quest'anno era “La solidarietà è importante”.

Le studentesse e gli studenti premiati sono stati Giulia Storelli (Caterina Sforza), Robert Postolache (Marco Palmezzano), Pietro Maltoni (Piero Maroncelli) Marika Sansone (Gerolamo Mercuriale), Matilde Tassinari (Benedetto Crocen), Karen Rossi (Pietro Zangheri), William Brusa (San Martino in Strada) e Sofia Imperiale (Glauco Fiorini). Gli elaborati di tutti i partecipanti saranno esposti fino a domenica a Palazzo Albertini per dare la possibilità di essere visionati. Quelli premiati saranno poi inviati per concorrere alle ulteriori fasi di selezione con la speranza che uno di essi possa partecipare a quella della premiazione internazionale.