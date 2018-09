Un salto nel tempo e nell'arte: tanti turisti a Modigliana per le Feste dell'800

Un salto nel tempo e nell'arte, fra figuranti in costumi d'epoca, spettacoli, musiche, cibi ed antichi mestieri. Le Feste dell'800 hanno animato il caldo weekend di Modigliana. Si tratta di un progetto nato 22 anni, finalizzato a diffondere la conoscenza dell'illustre concittadino Silvestro Lega e la sua vicenda, e che di anno in anno richiama sempre più turisti, attirati dalle varie mostre presentate, ma anche dagli spettacolari quadri viventi, prevalentemente allestiti in interni, ma anche in suggestivi angoli all'aperto del paese. Un modo alternativo per ricordare il percorso pittorico di Silvestro Lega, dall'Accademia al Gabbro, la sua fede repubblicana e l'impegno patriottico, la sua travagliata vicenda umana confortata dall'amicizia e dal sostegno di alcune famiglie (dove le donne svolgevano un ruolo importante).

I partecipanti interessati ad una visita guidata, hanno trovato giovani guide disponibili ad accompagnarli. Sono stati riproposti alcuni dei quadri viventi, significativi e particolarmente apprezzati, già presentati nelle edizioni passate (come “Il canto di uno stornello”, “Il pergolato”, “L'elemosina”) e allestiti dei nuovi, mai realizzati prima per la difficoltà che comportano (come “Il bindolo”, “Gli sposi novelli”, “Tiziano e Irene di Spilinbergo”). Elemento di particolare attrazione la possibilità di confrontare alcuni quadri viventi, come “Gli sposi novelli” e “La nonna”, con gli originali, esposti nella mostra “Dallo scrigno di Silvestro Lega, preziosi gioielli”.