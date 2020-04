Un tablet ai pazienti di Geriatria per le videochiamate: il dono arriva dagli amici del Fantacalcio

Un gruppo di amici forlivesi, che da oltre vent’anni gioca al Fantacalcio, denominandosi goliardicamente "Lega dei Falliti", ha deciso di adoperarsi per una giusta causa. E così Ulrico, Mirko, Andrea, Mimmo, Enrico, Gianluca, Giannalberto, Vincenzo, Alex, Luca, Emiliano e Fabio, un gruppo assortito composto da poliziotti, medici, imprenditori, impiegati e liberi professionisti ha deciso di devolvere il montepremi del Fantacalcio per regalare all'Unità Operativa di Geriatria di Forlì un tablet di ultima generazione, con una sim dati per consentire ai pazienti di poter videochiamare i propri familiari. Il direttore della Geriatria forlivese, Giuseppe Benati, ha apprezzato molto questo piccolo gesto pieno di significato: "In questo difficile momento, dove le distanze sembrano incolmabili, questo sistema permette ai pazienti di sentirsi più vicini ai propri cari", sono le parole di Benati.

