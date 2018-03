Un video per "Forlì Città europea dello Sport 2018"

Nella mattinata di venerdì, in Sala Randi, all’interno del Palazzo Comunale di Forlì, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “#IES: Io, L’Europa e lo Sport”, nell'ambito del riconoscimento di “Forlì Città europea dello Sport 2018”. Il concorso destinato alle scuole superiori della città, basato sulla realizzazione di un video (circa tre minuti) sul tema legato allo sport, è stato patrocinato dall’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con il Comune di Forlì e lo Europe Direct di Forlì-Ravenna. La cerimonia di premiazione del miglior video si terrà mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 11.30, presso la sede del Liceo Scientifico “F. Paulucci di Calboli”, Via A. Moro, 13. L’Assessore allo Sport del Comune di Forlì Sara Samorì ha sottolineato, durante l’incontro, l’importanza della manifestazione soprattutto per la partecipazione ed il coinvolgimento giovanile. Inoltre ha sostenuto l’importanza dello Sport, per i valori che può e deve trasmettere, come la determinazione per raggiungere gli obiettivi che ci si pone nella vita. La Preside del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” Susi Olivetti ha ribadito i valori formativi dello sport, sottolineando i propositi della delegazione italiana al Parlamento europeo, in occasione della candidatura di “Forlì Città europea dello Sport 2018”.

Il premio del concorso IES sarà proprio un viaggio al Parlamento europeo di Strasburgo, la Preside Olivetti ha evidenziato la profonda funzione formativa che tale esperienza all’estero avrà per gli studenti, considerando inoltre la possibilità di scambi culturali e la creazione di conoscenze fra i giovani europei di nazionalità differenti. Per informazioni sul concorso: epitalia@europarl.europa.eu Nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2018, presso il Centro Studi di Forlì, sempre in via Aldo Moro 13, si svolgerà la “Festa dello Sport studentesco”, organizzata dal Comune di Forlì, dal comitato provinciale dell’AICS. Le iniziative in programma prevedono incontri con campioni esemplari di varie discipline sportive, caratterizzati dalle origini forlivesi. L’appuntamento conclusivo saranno i “Giochi senza frontiere”, organizzati in collaborazione con ITAS “Alberti” e ITE “Matteucci”.