Una app regolerà la luce in Piazza Saffi: "Il centro sarà più sicuro ed illuminato"

L'illuminazione di Piazza Saffi controllata attraverso un'apposita app. Al via i lavori di sostituzione di 64 punti luce, che "restituiranno alla città un centro storico più sicuro ed illuminato, ma anche tecnologicamente all’avanguardia". Entra nei dettagli l'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani: "Oltre a garantire un sistema di pubblica illuminazione economicamente sostenibile e a basso impatto energetico, le nuove luci a led di Piazza Saffi presentano una caratteristica del tutto eccezionale che le rende ancora più efficaci ed efficienti".

"Ogni singolo lampione infatti sarà telecontrollato attraverso un’apposita app che ci permetterà di regolarne l’intensità e l’accensione a seconda delle esigenze - prosegue Cicognani -. Questo significa che, all’occorrenza, potremo selezionare singole porzioni di piazza da illuminare in modo del tutto autonomo e a nostro piacimento, aumentando o diminuendo il fascio di luce fino a spegnerlo del tutto in alcune zone, o viceversa. Il progetto, reso possibile grazie all'impegno e alla professionalità di Hera Luce e a quello del raggruppamento temporaneo di imprese che esegue i lavori, rappresenta un'assoluta novità per la città di Forlì perché coniuga l’evoluzione delle tecnologie con l'erogazione di un servizio pubblico, garantendo livelli di qualità ed efficienza mai visti prima".