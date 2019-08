"Una bellissima serata": Piazza Garibaldi si veste di bianco per la cena al chiaro di luna

"Una serata bellissima". Così il sindaco di Rocca San Casciano ha commentato la cena in bianco organizzata dalla locale Pro Loco in Piazza Garibaldi. Decine le tavole allesiste per un centinaio di commensali - rigorosamente in bianco - che hanno scelto di trascorrere una serata in compagnia ed alternativa. Ad animare la serata uno spettacolo di tango con Susy Casalboni e Giampiero Peca e musica con il gruppo Pushover.