"Una borsa di studio per te", il mondo del biliardo forlivese raccoglie quasi 4mila euro

Il grande cuore del mondo del biliardo ha rilanciato alla grande. Obiettivo era eguagliare il risultato dell’ anno scorso, dove in un solo giorno furono raccolti oltre 2500 euro destinati al reparto di Radioterapia Irst (sede di Ravenna) per acquistare materiale a disposizione dei pazienti, ma quest’anno il risultato della nuova gara del cuore di biliardo a boccette UNA BORSA DI STUDIO PER TE disputata nei giorni scorsi a Forli ha addirittura raddoppiato non solo le location ( il 31/08 al Bar President Park l‘ anteprima e il 14/09/2019 al Bar Bussecchio) ma anche bissato il successo del 2018 che infatti è stato ampiamente superato raggiungendo un totale di circa 3800 euro (circa 3500 euro in denaro e 300 euro tra vestiario e materiale di cancelleria). Tutto il il ricavato dell‘ evento ricordiamo che sarà convertito in buoni acquisto per materiale scolastico, mensa, vestiario, ecc destinato a due famiglie con tre bimbi ciascuna, di cui una anche gravemente disabile.



L’evento è stato dedicato alla memoria della signora Celestina Barbieri che tanto amava i bambini e che tanti giocatori di boccette conoscevano e stimavano. E mamma Celestina, come la chiamavano tutti, ben conosceva l’importanza di fornire ad un figlio tutto il necessario per potere studiare con serenità e dignita' senza sentirsi umiliato ma con pari opporunita’ degli altri coetanei.Per questa sua grande dedizione alla famiglia e per i grandi sacrifici che essa ha affrontato è stato dunque naturale per la figlia Susanna Pirazzoli assieme all’ amico e collega giocatore Giampaolo Gardini (entrambi molto conosciuti nell' ambiente del biliardo e campioni italiani della specialita’ boccette) pensare di onorarne la memoria proprio organizzando l’evento che hanno voluto caratterizzare come la gara del cuore.



’’Ci tengo a ringraziare’’ prosegue Susanna ’’in prima persona nuovamente tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo all’evento, i gestori dei due bar e il loro staff; gli sponsor, gli amici che per il quarto anno consecutivo hanno permesso di realizzare tutto questo; la mia famiglia, mio marito Enzo Mengozzi che anche se sempre defilato, mi supporta e sopporta e’per ultimo ma di fatto il primo! un grande grazie a Giampaolo Gardini mio co-organizzatore. Un grazie di cuore davvero a tutti coloro che in qualsiasi modo mi hanno aiutato a realizzare un sogno, in memoria di chi mi ha donato la vita e supportato sempre, mia Madre!’’



Si ricorda che macchina della solidarieta' sta andando ancora a tutto gas! ed è ancora possibile donare sul conto corrente aperto appositamente con CAUSALE La gara del Cuore UNA BORSA DI STUDIO PER TE, e che rimarra’ attivo fino al 30/09/201: IBAN IT 04 K 02008 13114 000105644509. A gararanzia di trasparenza, chiunque volesse vedere e verificare ricavato e spese puo’ farlo sulla pagina Facebook SUSANNA PIRAZZOLI in cui e’ pubblicato tutto nei dettagli.