Una brusca frenata accende la lite tra due automobilisti: botte davanti a bimbi e moglie in gravidanza

Un'improvvisa frenata. E' questa la causa di una violenta lite avvenuta nella tarda mattinata di lunedì lungo viale Vittorio Veneto, nei pressi del controviale che serve la via Ciani e l’accesso agli esercizi commerciali della zona. Protagonisti della furiosa discussione, che ha visto coinvolti numerosi spettatori, due cittadini stranieri. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, i due automobilisti procedevano nello stesso senso di marcia lungo il controviale Vittorio Veneto. Improvvisamente il primo conducente ha fernato bruscamente, col secondo costretto ad una repentina frenata per evitare il tamponamento.

I due conducenti, entrambi di origine marocchina e residenti in città, hanno iniziato ad inveire l’uno contro l’altro, fino a giungere alle mani, il tutto alla presenza dei rispettivi familiari. Le due famiglie erano composte in un caso da marito, moglie e due bimbi in tenera età, nel secondo caso da marito e moglie in gravidanza. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118, perché era stata segnalata la presenza di una persona a terra. Entrambi i contendenti hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari e si sono riservati reciproche querele. Anche la donna in gravidanza è stata soccorsa per lo stato ansioso derivante dalla situazione ingeneratasi.