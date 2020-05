Una catasta di biciclette abbandonate, continua il degrado in via Marsala: interviene la Polizia Locale

Continuano le segnalazioni di degrado in via Marsala, nel cuore del centro storico di Forlì. Quotidianamente gli operatori addetti alla raccolta della nettezza urbana si trovano a che fare con cumuli di sacchi, che non vengono sistemati all'interno degli appositi bidoncini come disposto nella raccolta porta a porta di Alea Ambiente. Tra i rifiuti anche pezzi meccanici di ciclomotori. Ma non è finita qui. Giovedì mattina sono spuntate numerose biciclette, orfane di pneumatici o selle. Veri e propri rottami, che rendono l'immagine dell'arteria tutt'altro che un bel biglietto da visita per chi ci passeggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha provveduto a cinturare l'area con del nastro d'ordinanza in attesa della rimozione dei rifiuti da parte del personale di Alea Ambiente. Ci sarà un'attività investigativa per individuare e sanzionare il responsabile. "Si tratta - spiega il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri - di un'area già conosciuta alle forze dell'ordine in quanto sussistono problematiche riguardanti situazioni di degrado ed è attenzione con servizi di controllo. E' bene che qualunque situazione di abbandono di rifiuti venga sempre segnalata alla Polizia Locale".