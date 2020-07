Una decina di associazioni forlivesi si uniscono all'appello a Bonaccini: "Priorità all'emergenza climatica"

Circa 70 realtà ambientaliste dell'intero territorio regionale chiedono al presidente della Regione Stefano Bonaccini un confronto diretto sui temi ambientali legati all'emergenza climatica. I temi posti come priorità sono l'abbandono delle fonti fossili a favore di quelle rinnovabili, la gestione rifiuti, la qualità dell'aria, il dissesto idrogeologico, la tutela del verde e tanti altri argomenti. Tra i richiedenti anche una decina di associazioni forlivesi, quali WWF Forli-Cesena, Isde Medici per l'Ambiente, Forum No inceneritori, Friday For future e Parents for Future. Spiega una nota: “Nell'ottica del dialogo e del confronto diretto con i territori evocata dal Governatore Stefano Bonaccini il 9 giugno scorso nel discorso di presentazione del Programma di mandato all'Assemblea Legislativa , e ribadita anche in questi giorni durante il Tour della Giunta regionale nelle province, confidiamo di essere ascoltati e di poterci sedere ad un Tavolo comune di confronto sulle diverse azioni ambientali pianificate (o in fase di pianificazione) che andranno a riguardare i singoli territori”.

