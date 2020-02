Una delegazione brasiliana in visita all'ospedale di Modigliana: esperienza modello segnalata dalla Regione

Venerdì 21 febbraio una delegazione proveniente dal Brasile farà visita all'Ospedale di Comunità di Modigliana, individuato dalla Regione Emilia Romagna come un modello tra " le esperienze locali da approfondire". Le cure intermedie saranno infatti oggetto del nono Workshop internazionale del Laboratorio italo-brasiliano, dal titolo "Territori in dialogo - Le politiche di salute come trame di apprendimento", promosso da AIFO in collaborazione con la Regione Emila-Romagna, che si sta tenendo a Bologna in questi giorni. Il Laboratorio italo-brasiliano, dal 2014 impegnato in attività di ricerca, formazione e cooperazione tra Regione Emilia-Romagna e Brasile, è un dispositivo di cooperazione inter-istituzionale tra università, enti e servizi sanitari e sociali dei due Paesi. Gli obiettivi della collaborazione sono facilitare la produzione di conoscenze a partire dalle esperienze realizzate, monitorare e valutare i progetti in andamento, programmare le attività di cooperazione tecnica e scientifica locali e internazionali.

La delegazione del Brasile, che arriverà venerdì a Modigiliana, sarà composta da amministratori locali, funzionari del Ministero della Salute, professori universitari e professionisti dei servizi sanitari. Ad accoglierli saranno presenti le autorità locali e la dirigenza dell'Azienda USL Romagna - ambito di Forlì