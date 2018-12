Una donazione alla scuola primaria per sostenere la formazione dei più giovani

Una donazione di 1.000 euro alla scuola primaria Rivalti del Ronco: con questo "regalo" il socio Gualtiero Mariotti del Conad Aeroporto di via Vassura ha voluto festeggiare il Natale, a sostegno della formazione delle giovani generazioni e del quartiere in cui il punto vendita è attivo da vent'anni. "Anche quest'anno, in occasione delle feste, abbiamo pensato a una iniziativa che potesse avere valore per la nostra comunità - commenta Mariotti - individuando la scuola con la quale negli anni abbiamo avuto altre occasioni di collaborazione e incontro. La somma potrà così essere impiegata per attività didattiche e a sostegno della formazione, che hanno una importanza fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi". La somma è stata consegnata da Mariotti al presidente del comitato genitori, Mirko Samorì, e alla docente Carolina Altomore.