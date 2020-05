"Una donna che ha fatto fiorire il deserto": un nuovo libro su Annalena Tonelli

Sarà presentato mercoledì 3 giugno, alle 20.45, in diretta FB e Zoom, il nuovo libro su Annalena Tonelli “Una donna che ha fatto fiorire il deserto”. Al video incontro parteciperanno il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, Andrea Saletti nipote di Annalena, Lavinia Lotti, interprete della Tonelli nel Musical “Il Fiore del Deserto” e Massimo Orlandi della fraternità di Romena. Distribuito dal Centro Missionario Diocesano di Forlì-Bertinoro, il volume raccoglie gli atti del 1° convegno sulla martire della giustizia, tenutosi nell’ottobre 2018 a Forlì, a 15 anni dal suo sacrificio occorso a Borama, in Somaliland, il 5 ottobre 2003.

“Annalena – scrive il curatore del libro padre Luca Vitali, sacerdote forlimpopolese della Comunità missionaria di Villaregia - è una di quelle persone che, quando le incontri, ti lasciando dentro un desiderio profondo di autenticità, di coerenza che ti aiuta a rimetterti in cammino e a spenderti ancora di più per le cose in cui credi. Ho avuto il dono di studiare a più riprese la sua vita, ma avevo profondo desiderio di ascoltare la voce e di incrociare gli sguardi di chi l’aveva incontrata, perché, in qualche modo, mi dessero la possibilità di ‘toccare’ quella Vita spesa senza misura, quella Vita sconfinata e traboccante d’Amore”. Annalena è una di quelle persone che ti fanno venire la nostalgia dell’Amore, del Vero, del Bello, di Dio…

“Speravo potesse accadere – continua il sacerdote - ed è successo durante il Convegno tenutosi nell’ottobre 2018 al Campus universitario della sua città natale. Ci siamo trovati a Forlì tutti per lei, ciascuno per condividere il proprio tassello di mosaico che, messo insieme a quello degli altri, ha mostrato un’immagine bellissima di Annalena, più nitida, più ampia di quella delle singole parti. Da quei racconti, da quelle parole e sguardi ancora brucianti perché passate vicino al fuoco, è nato tutto questo”. Il testo raccoglie tutti i contributi degli ospiti al convegno su colei che è stata “giardiniera di uomini”.

“Lo abbiamo pubblicato – conclude padre Luca - perché, grazie a queste pagine, avremo la possibilità di accedere a una sorta di sinfonia, ove ciascuno suona la sua parte unica e insostituibile, ma che si accoglie e comprende solo insieme alle altre”. “Auguro a tutti una buona lettura - scrive il vescovo Livio a conclusione del libro - che queste pagine ci aiutino a trovare il nostro modo per essere «giardinieri di uomini», cioè uomini e donne capaci di custodia, di cura, di prossimità verso chi oggi è scartato, per divenire così segno dell’amore del Padre per tutti i suoi figli. Annalena voleva solo vivere così: come una «semplice cristiana»”.

Il libro “Annalena Tonelli. Una donna che ha fatto fiorire il deserto” sarà in vendita alla Libreria del Duomo, in via Solferino, al costo di 8 euro. Il ricavato servirà a sostenere il progetto diocesano di Wajir, in Kenya, dove Annalena ha iniziato la sua straordinaria avventura d’amore.