Una è irregolare e l'altra è senza documenti: il controllo della Polizia finisce con una doppia denuncia

E' di due denunce il bilancio di un'attività di controllo svolta nel primo pomeriggio di domenica dagli agenti della Volante della Questura di Forlì in via Punta di Ferro. I poliziotti hanno fermato un'auto con tre persone a bordo, condotta da un romeno. Sono le passeggere, entrambe moldave, ad esser state indagate a piede libero: una 46enne è stata denunciata poichè sprovvista di documenti al momento del controllo, mentre l'altra, 42enne, poichè non in regola col permesso di soggiorno.