Una famiglia sgomberata e via Emilia chiusa per una fuga di gas

Una casa è stata fatta evacuare nella mattina della vigilia di Natale per una consistente fuga di gas che ha costretto anche alla chiusura della via Emilia per oltre un’ora. E’ quanto successo intorno alle 9.45 di domenica in viale Roma, all’altezza del numero civico 312, nella zona della rotonda di via Seganti. A causare la fuga di gas è stata una rottura di una conduttura di Hera, nel marciapiede vicino ad un’abitazione.

E proprio per lavorare in sicurezza una famiglia è stata sgomberata per circa un’ora, in attesa di completare la riparazione e far disperdere il gas che si era concentrato in quel punto. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco e personale reperibile di Hera. Per precauzione viale Roma è stato chiuso dalle 9.45 fino alle 11. Disagi anche per l’erogazione del gas in quella porzione di quartiere.