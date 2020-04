"Una finestra sul diabete": debutta su Facebook una rubrica settimanale

Da questa settimana ogni giovedì alle ore 17.00, sulla pagina Facebook dell’associazione Diabete Romagna andrà in diretta "Diabete Romagna InForma Online", un’occasione di incontro in linea con le esigenze del momento con chi in questi giorni non ha mai smesso di tenere alta l’attenzione su quelle persone che oltre alla preoccupazione per questo nuovo coronavirus devono fare i conti con il diabete. Perché il diabete è caratterizzato da una parola “per sempre” e in questi giorni più che mai non può essere messo “in attesa”. Diabete Romagna InForma Online sarà una finestra aperta sul diabete e sulle vite di chi anche in questo momento ci deve fare i conti.

“Sono tanti gli spazi che trattano di diabete con grande autorevolezza e noi non vogliamo sostituirci ad essi, ma sentiamo il bisogno forte di condividere, come facciamo con la nostra rivista cartacea Diabete Romagna InForma, le nostre storie e il nostro punto di vista, quello di un’associazione fatta di medici, professionisti, famiglie, ragazzi, bambini, volontari e tanti tanti tanti donatori che sanno che in questo momento gli occhi sono giustamente puntati su questa nuova emergenza, ma che sanno anche che, a maggior ragione in questo momento, non si deve distogliere lo sguardo nemmeno per un secondo dal diabete", spiega Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna.

Ogni giovedì sarà presente con noi un ospite, che offrirà al pubblico il suo sguardo su questo particolare momento della nostra storia, e a cui potranno essere fatte delle domande. Il primo ospite sarà la dottoressa Giuseppina Chierici, diabetologa, responsabile del progetto di assistenza medica domiciliare per persone con diabete non autosufficienti “Portiamo il sorriso in casa”. "Entrerò nel vivo delle mie giornate, porterò chi ci seguirà con me, entreremo insieme nelle case delle persone che ho conosciuto in questi anni e vi racconterò come ho continuato in questi giorni di emergenza a stare accanto a quelle famiglie che gestiscono la malattia con tanto coraggio e dignità e che tanto hanno da insegnare - spiega Chierici -. Resilienza è una parola che si sente tanto in questi giorni, e credo che nessuno meglio di chi convive con il diabete possa insegnare il significato più profondo di questo concetto". L’appuntamento è per giovedì alle 17 sulla pagina Facebook di Diabete Romagna per “Diabete Romagna InForma Online”. Per avere informazioni utili sul diabete e conoscere le attività dell’associazione www.diabeteromagna.it