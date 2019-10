Una nuova realtà riunisce studenti e laureati in Scienze Internazionali e diplomatiche del Campus forlivese. Nasce a Forlì OpportuniSID, l’associazione dei laureandi in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’università di Bologna. L'idea è nata nel 2017 da un'idea Michel Alimasi, Roberta Bosu e Jacopo Scafura - all'epoca studenti. OpportuniSid è diventata col tempo un esempio virtuoso di comunità volta a unire, in un vasto network, gli studenti e i laureati del campus forlivese. Attraverso un omonimo gruppo Facebook, che oggi conta più di 1700 membri, OpportuniSid ha lavorato da vero e proprio collante - promuovendo e favorendo storie, esperienze, progetti, eventi, partnership e opportunità legate al mondo dei "siddini" - di una vasta comunità di studenti e laureati legati dalla passione per le scienze diplomatiche e le relazioni internazionali. Il corso in Scienze Internazionali e Diplomatiche offerto dalla Scuola di Scienze Politiche forlivese è una delle eccellenze dell'Università di Bologna che OpportuniSID cerca di valorizzare anche nel percorso post-laurea.

L'obiettivo della neonata Associazione di Promozione Sociale "OpportuniSid" è quello di creare, integrare e rafforzare i legami tra tutti coloro che studiano e hanno studiato al SID di Forlì, senza alcuna distinzione di età, di modo da favorirne la crescita accademica, personale e professionale. OpportuniSID favorisce il network globale tra "siddini" attraverso eventi e progetti che raggruppano Alumni e studenti. Si segnalano le comunità di siddini più rappresentative: Bologna, Roma e Bruxelles, quest'ultima segna la proiezione europea dei laureati Sid. Di particolare importanza è anche il legame solido tra territorio, Università e comunità di studenti. L'associazione ha organizzato, per esempio, di recente un evento di networking con gli studenti a Forlì. Dotata di pagine attive non solo su Facebook, ma anche su Instagram e Linkedin,la comunità OpportuniSid raccoglie oggi più di 2000 iscritti, da ogni angolo d'Europa e del Mondo, nonché dall'Italia.

L'OpportuniTeam è composto da Michel Alimasi, in qualità di presidente, Roberta Bosu e Faris Mahmutovic come vice-presidenti, Jacopo Scafura, Elisabetta Gatti, Alessandra Ciffo ed Eleonora Cricco come soci fondatori. A coadiuvarli un importante gruppo di giovani studenti: Francesca Cortini, Luca Bianco, Alberto Favero, Denise Brasini e Elena Schiera. Nella programmazione futura dell'Associazione si annoverano progetti con il territorio volti a favorire la collaborazione tra enti pubblici, imprese e Università; progetti di assistenza nella ricerca del lavoro post-laurea e nella preparazione ad entrare nel mondo del lavoro; attività volte a rafforzare il legame tra Alumni, Alma Mater e mondo del lavoro.