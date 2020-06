Una pedalata di gruppo per chiedere più piste ciclabili sicure

Un "bike strike" per sensibilizzare cittadini e politica all'utilizzo della bicicletta in citta'. Fridays for future Forli' assieme alle associazioni Fiab Forli' e Bikequality. Una ciclabile per ogni quartiere hanno organizzato una biciclettata venerdì pomeriggio con ritrovo in piazza Saffi. I partecipanti hanno percorso le strade principali della citta', toccando i maggiori punti di interesse, dalla stazione al centro studi. Le piste a Forli' scarseggiano, specie in alcuni quartieri e la manifestazione intende chiedere percorsi ciclabili per la citta', piu' piste, piu' corsie e infrastrutture dedicate, oltre a una maggiore sicurezza.

VIDEO - La manifestazione