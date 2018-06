"Una piazza bella come il sole", continua il coinvolgimento dei bambini

Proseguono gli incontri nelle scuole elementari aderenti al progetto "Una piazza bella come il sole", che vede coinvolti – con modalità differenziate per età – tutti i cittadini forlivesi. Una nuova tappa ha coinvolto le classi 1°A e 1°C della Scuola Rodari e le classi 2°A, 2°B, 2°C della De Amicis. Presenti le maestre Anna Natali, Gloria Morelli, Veronica di Domenico, Amanda Casadei, Emanuela Ghetti e Valentina Zeppa, per la scuola Rodari e le maestre Giulietta Ricci, Lucrezia Ferrari, Carmen Casali, Elena Giangrandi e Stefania Vannini per la scuola De Amicis. Entusiasmo e tanta disponibilità da parte di tutto il personale della scuola (e dei bambini) per la modalità di coinvolgimento messa a punto dal team del Servizio conunale “Urbanistica e edilizia privata”, coordinato dalle responsabili del progetto, l’ingegnere Chiara Bernabini e l’architetto Mara Rubino. Complessivamente ono stati compilati complessivamente oltre 300 questionari, di cui 148 dal Liceo Scientifico e 78 dalle scuole medie, grazie all’adesione dei dirigenti scolastici, che hanno coinvolto tutto il corpo docente. Da ogni incontro emerge infatti il convincimento che la piazza “sia già bella così”. Basta solo trovare buone motivazioni per andarci.