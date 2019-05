"Una sanità che ti abbraccia", il primario di Ginecologia ringrazia i neogenitori: "Umanizziamo le cure"

Angela Bandini, direttrice della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Forlì, risponde alla lettera pubblicata su ForlìToday di uno padre che ha ringraziato tutto il personale del Morgagni-Pierantoni per l'assistenza al parto della piccola Allegra. "Sono molto soddisfatta del fatto che i neogenitori percepiscano concretamente i frutti del grande lavoro che stiamo attuando, affinchè il nostro reparto migliori l'umanizzazione delle cure e, nello stesso tempo, si faccia garante della sicurezza dei pazienti - esordisce Bandini -. Il nostro scopo è di far vivere il momento del parto come un evento straordinario e di soddisfazione delle aspettative che si creano durante la gestazione .Questo può avvenire solo grazie al contributo professionale ed umano di tutto il personale medico ed infermieristico, che si impegna quotidianamente per garantire un ottimo livello assistenziale, mediante un assiduo lavoro di equipe".