Una settimana di lavori: si riasfalta un tratto di via del Partigiano

Da lunedì a venerdì 22 giugno sono previsti lavori di asfaltatura in Via del Partigiano, nel tratto che va da Via Castel Latino a Via Bruschi Rambaldo. A causa del restringimento della carreggiata sarà previsto il divieto di sosta in via del Partigiano, con rimozione su entrambi i lati nel tratto interessato dai lavori. Qualora le condizioni del traffico lo rendessero necessario, verrà poi disposta la revoca temporanea della corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico in via Forlanini Carlo, questo al fine di ripristinare il doppio senso di marcia nel tratto via del Partigiano-via Bruschi Rambaldo e sgravare il carico di traffico in via del Partigiano.