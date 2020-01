Una strada intera saltata dalla raccolta della plastica, disservizio per un centinaio di utenze

Una strada non piccola, come via Piave, ancora piena dei bidoni della plastica dopo due giorni dall'esposizione dei contenitori. E' la situazione segnalata per questa strada della zona centrale tra viale Italia e via Pelacano, alle orte del centro storico. Alea ha saltato il ritiro in tutta la strada, col risultato di un centinaio di utenze che non hanno visto il regolare svuotamento dei bidoni, che così permangono in strada. E' da circa due giorni e due notti che i bidoni straripanti ingombrano i marciapiedi, tra le proteste per il disservizio.