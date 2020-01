Una studentessa del Liceo Artistico e Musicale rappresenterà l'Emilia Romagna al Viaggio della Memoria

Una studentessa del Liceo Artistico e Musicale "Canova" al Viaggio della memoria. Si tratta di Giulia Troiano, della 4°A, eletta rappresentante d'istituto dalla

Consulta provinciale degli studenti e successivamente coordinatrice delle consulte provinciali della Regione. A designarla è stato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Stefano Versari. La studentessa, accompagnata dalla referente dell’Usr per le consulte, sarà parte del gruppo che, simbolicamente affiancato dal neo ministro e dalla presidente dell’Ucei Noemi Di Segni, visiterà il 12 e il 13 gennaio Cracovia e Auschwitz. "L’impegno della scuola nel costruire percorsi di cittadinanza attivi, di rappresentanza democratica allargata e partecipata, trova conferma in questa designazione - afferma la dirigente Electra Stamboulis -. La costruzione condivisa di memoria è un importante percorso di costruzione di un futuro sostenibile per tutti".