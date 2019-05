Una voragine blocca la viabilità: "Ma il Comune non interviene"

"L'Amministrazione è latitante, la porta del sindaco Gian Luca Zattini è chiusa a chiave, i dipendenti del settore tecnico si permettono il lusso di essere sgarbati coi cittadini che chiedono aiuto”. La denuncia è del meldolese Giorgio Cedioli, 70 anni, imprenditore agricolo di Valdinoce, che venerdì mattina si è rivolto agli amministratori perché le forti piogge hanno causato una frana nel manto stradale impedendo l'accesso alla sua azienda.

“La strada era in cattive condizioni già da due anni – spiega Cedioli – e, nonostante i numerosi appelli, solo ora, in periodo elettorale, sono intervenuti dieci giorni fa a riasfaltare, senza fare però un'opera di consolidamento. Ora la voragine è più grande di prima e la strada è stata chiusa al traffico”. L'imprenditore meldolese per raggiungere i suoi terreni deve necessariamente cambiare itinerario, da Valdinoce deve scendere verso Meldola, risalire per l'abitato di Teodorano, proseguire verso Monte Cavallo per arrivare di nuovo a Valdinoce dalla parte opposta; un percorso comunque impraticabile con le auto, mezzi pesanti e trattori. Lo stesso vale per il bus delle scuole elementari. “Per questo mi sono rivolto all'ufficio tecnico evidenziando il problema – dice Cedioli – e mi sono sentito rispondere che finché è operativa l'allerta della Protezione Civile non è possibile intervenire. Indispettito dai toni poco cortesi del dipendente comunale, ho bussato alla porta del sindaco. In questi ultimi mesi succede spesso che la sua porta sia chiusa a chiave visto che è in campagna elettorale a Forlì, ma proprio per questo dovrebbe esserci una figura di riferimento in sostituzione come il vicesindaco Anna Vallicelli o l'assessore alle frazioni Cristina Bacchi, che in dieci anni di governo si è vista a Valdinoce solo per cercare voti. La prossima settimana - conclude – devo iniziare la sfalciatura del fieno e come farò a passare coi trattori? Non sono poi l'unico abitante della piccola frazione ad aver subito lo smottamento e il disagio della viabilità: altri cittadini e imprenditori sono isolati e attendono la corretta manutenzione per il ripristino della viabilità".