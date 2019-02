Unieuro rafforza il quartier generale a Forlì: più uffici per circa cento addetti in più

Il marchio della grande distribuzione dei prodotti tecnologici Unieuro consolida le sue radici a Forlì. Il marchio che era storicamente “Marco Polo” a Forlì e che poi ha acquisito e rilanciato Unieuro fino a renderlo tra i primi operatori commerciali in Italia per quanto riguarda l'elettronica e gli elettrodomestici, ingrandirà i suoi uffici nel “Quartier generale” di via Schiapparelli. Si prevede un incremento di occupati di oltre cento posti di lavoro a regime. Attualmente, infatti, lavorano nella sede amministrativa 280 persone e questo numero potrà aumentare fino a 350-400 unità.

Visibilmente soddisfatto il sindaco Davide Drei: “Unieuro si consolida a Forlì e valorizza la sua sede centrale nella nostra città. Questo porterà un incremento di occupazione, il tutto senza consumo di suolo, ma razionalizzando i fabbricati esistenti”. Per realizzare nuovi uffici per 2.500 metri quadri, che si andranno ad aggiungere ai 3.500 metri quadri di uffici tuttora esistenti nella sede di via Schiapparelli, Unieuro utilizzerà un magazzino di circa 900 metri quadri di superficie, suddividendolo su tre piani, il tutto all'interno della 'sagoma' esistente. Questo porterà circa 80 nuovi uffici dove appunto potranno essere ospitati ulteriori addetti amministrativi del cosiddetto 'Head quarters'. Si riduce lo spazio per le attività di magazzino, ma in modo poco significativo. Unieuro in via Schiapparelli ha circa 15mila metri quadri coperti a sua disposizione per le varie attività, mentre tutta l'area è di 25mila metri quadri.

La trasformazione dell'edificio esistente richiede però una variante al regolamento urbanistico ed edilizio , pur non trattandosi di nuova volumetria e di nuova edificazione. L'amministrazione comunale è intenzionata a portare la delibera già nel prossimo consiglio comunale del 26 febbraio e lunedì pomeriggio il provvedimento è stato presentato in commissione consigliare. Tecnicamente il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla procedibilità dell'operazione. “E' un intervento che segue la logica del non consumare il suolo ma al contrario di rigenerare l'esistente – conclude Drei -. In caso di variante, potranno beneficiarne tutte le aziende forlivesi che si troveranno nelle medesime esigenze di Unieuro”.