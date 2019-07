Unione, Forlì annuncia l'uscita agli altri sindaci: "Ma senza danneggiare i piccoli comuni"

Due incontri per iniziare a discutere dell'uscita di Forlì dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese. La discussione su questo tema, infatti, è stata avviata per la prima volta in seno alla Giunta dell'Unione, che è l'organo collegiale che riunisce i 15 sindaci dell'Unione. Giovedì mattina, accanto ai temi all'ordine del giorno, si è discusso delle linee guida della 'Forlì-exit'. “E' stato avviato un primo confronto, imbastito l'argomento spiegando l'intenzione di Forlì di uscire dall'Unione, ma precisando che questo dovrà avvenire senza danneggiare i piccoli Comuni e senza perdere risorse”, spiega il primo cittadino forlivese Gian Luca Zattini. Sempre Zattini ha parlato dello stesso tema con l'assessore regionale Emma Petitti, che nel primo pomeriggio è arrivata a Forlì, su invito dello stesso Comune, per discutere della questione. “Anche a Petitti ha spiegato la volontà di Forlì, siamo rimasti con una sua disponibilità a presenziare ad una giunta con tutti i sindaci dell'Unione dedicata all'argomento”, sempre Zattini.

Zattini per ora resta il presidente “provvisorio” dell'Unione dei Comuni. In attesa di un voto esplicito, la reggenza della presidenza per statuto spetta al sindaco del Comune maggiore. “Non c'è ancora una candidatura ufficiale, ma non c'è nessun nodo politico. I sindaci sono già tutti d'accordo che la presidenza spetti a me, in qualità di sindaco di Forlì, se fossi disponibile. Tuttavia ritengo che, dal momento che la nostra scelta è quella di uscire, sia meglio che il presidente sia un sindaco che rimarrà nell'Unione”. Conclude Zattini: “Se poi si deciderà che debbo essere io, non ci sono particolari problemi”. Se ci sarà il passo indietro del primo cittadino forlivese è probabile che la scelta ricada su un sindaco di centro-destra.