Unità Operative Veterinarie, l'Ausl: "Privilegiare contatti telefonici"

L'utenza delle Unità Operative Veterinarie dell’ambito

territoriale di Forlì comunica che, per qualsiasi richiesta o segnalazione, va privilegiato il contatto telefonico allo 0543-733772 e 733770 evitando, per quanto possibile, l’accesso diretto alla sede di Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 3E/F, oppure via mail veterinario.fo@auslromagna.it, o via fax 0543/738810.