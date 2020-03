"Uniti per affrontare l’emergenza": videoconferenza fra Comune e sindacati

La sicurezza sul lavoro e dei lavoratori in questi giorni di emergenza, il sostegno al sistema economico e l'attenzione ai servizi sono stati al centro della videoconferenza che si è svolta nel pomeriggio di venerdì fra Comune e sindacati confederali. Il confronto è iniziato con il ringraziamento a chi è impegnato direttamente nella lotta contro il Coronavirus e con la vicinanza a tutti coloro che per colpa di questa emergenza vedono minacciati il proprio lavoro e la propria attività.

Di fronte agli schermi sedevano il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori Paola Casara, Vittorio Cicognani e Maria Pia Baroni e i segretari territoriali Maria Giorgioni (Cgil), Enrico Imolesi (Uil) e Vanis Treossi (Cisl). "Dall'incontro - illustrano sindaco ed assessori - sono emerse la volontà comune di contribuire in modo operativo a fronteggiare questo difficilissimo momento e l'impegno a mantenere attivo un tavolo di confronto in grado di affrontare i temi sul quadro generale e anche di settore".

"In modo unanime è emersa la richiesta al sistema bancario di mettere a disposizione del territorio quanto possibile per assicurare liquidità al mondo del lavoro e strumenti di sostegno alle famiglie, così come è stato condiviso il ringraziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e alla Camera di Commercio per la decisione di riattivare, insieme al Comune, il Fondo Anticrisi per l'accesso al credito - proseguono gli amministratori -. La proposta di mantenere attivo il confronto quotidianamente, fissando una videoconferenza a cadenza settimanale, ha definito un metodo operativo che caratterizzerà anche il post-emergenza".

A tale riguardo il sindaco Zattini ha ribadito che il Comune e le forze che si uniranno nel Patto per la ripresa "dovranno creare a livello locale la capacità (attraverso risorse, competenze e organizzazione) di dare valore aggiunto a tutto ciò che Stato, istituzioni internazionali e sistema creditizio metteranno a disposizione. Per rendere possibile ciò saranno fondamentali coesione, voglia di lavorare insieme, semplificazione burocratica e valorizzazione delle realtà del territorio".