Università, aperte le iscrizioni ai corsi di cinema di Ser.In.Ar.

Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del "Corso di storia e linguaggio del cinema", promosso da Ser.In.Ar. in collaborazione con l’Università di Bologna e riservato agli studenti iscritti al Campus di Forlì. Il corso, gratuito, ha una durata complessiva di 70 ore, suddivise in una fase teorica (storia e linguaggio del cinema) e una pratica (scrittura, pre-produzione, riprese e montaggio di un audio-visivo) e si pone l’obiettivo di fornire non solo le nozioni fondamentali per la lettura e l’interpretazione del cinema, quanto piuttosto le tecniche e le conoscenze utili alla produzione di film (corto o lungometraggio), videoclip e spot pubblicitari, al fine di formare figure di videomaker capaci di dominare le nuove tecnologie digitali e in grado di concepire un prodotto audio-visivo, dal primo all’ultimo passo, a costi ridotti e accessibili. Le lezioni si svolgeranno nell'Aula 20 del Teaching Hub (viale Corridoni 20) il mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30 e avranno inizio il 24 gennaio. Sono ammessi 40 partecipanti: il corso sarà tenuto, come di consueto da Alessandro Quadretti, regista con all’attivo la realizzazione di diversi lungometraggi e cortometraggi premiati a livello nazionale. A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni. Per iscriversi è necessario inviare richiesta tramite mail, esclusivamente dalla casella di ateneo, (nome.cognome@studio.unibo.it) a accf.usd@unibo.it, indicando matricola, corso di studio frequentato e sede del corso.