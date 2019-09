Università, aperte le iscrizioni alla 18esima edizione del Master in City Management

Aperte le iscrizioni al Master in City Mangement. Giunto alla 18esimo edizione e promosso dall’Università di Bologna (Campus di Forlì) in collaborazione con Serinar, rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano per quanto concerne la formazione economica, aziendale e politica riferita al governo delle dinamiche del territorio locale.

I numeri del Master sono decisamente eloquenti: 256 diplomati, 20 docenti qualificati nella didattica e nella ricerca in materia di pubblica amministrazione, oltre 60 amministrazioni pubbliche coinvolte negli iter formativi, il 90% dei partecipanti che ritiene fondamentale questo percorso di studio, per l’inserimento del mondo del lavoro o per il miglioramento della propria posizione professionale.

Gli obiettivi del Master puntano alla formazione di professionisti (direttori generali, dirigenti, figure apicali e consulenti) in grado di orientare e innovare l’operatività di amministrazioni e aziende pubbliche, in merito a processi, metodologie e strumenti di pianificazione, rendicontazione e controllo, in contesti complessi come quelli di tali enti. L’iter formativo è rivolto a laureati già inseriti nelle P.A., a neo laureati che puntino a ruolo dirigenziali in tali contesti e a liberi professionisti (commercialisti, revisori, consulenti) che intendano sviluppare competenze nell’ambito del miglioramento della res pubblica.

Il Master, il cui direttore è Luca Mazzara, professore associato presso la Scuola di Economia, Management e Statistica (sede di Forlì), nonché presidente del Campus della città, sviluppa 15 insegnamenti per un totale di 220 ore di lezione frontale, a cui vanno aggiunte, se i partecipanti lo desiderano, uno stage di 300 ore presso una pubblica amministrazione che, per coloro che sono già dipendenti di un ente, può essere trasformato in un percorso all’interno della propria struttura lavorativa.

Le iscrizioni sono aperte e il bando scadrà il 27 gennaio 2020: l’avvio del Master, la cui parte teorica si svolgerà presso il Campus universitario di Forlì, è previsto per marzo 2020. Per consultare il bando ed iscriversi, consultare il seguente link:

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/city_management