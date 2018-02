Università, novità per Forlì: un nuovo corso di laurea magistrale

Si arricchisce l'offerta universitaria dell'Alma Mater a Forlì, sempre più internazionale e con un occhio sempre attento all’evoluzione della società. Sarà infatti attivata la laurea magistrale in International Politics and Markets. Complessivamente, per l’anno accademico 2018/2019 saranno 219 i corsi di studio offerti agli studenti che sceglieranno l'Università di Bologna: 92 corsi di laurea, 113 corsi di laurea magistrale, 13 corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Il dato

Gli immatricolati all’Alma Mater per l’anno accademico 2017/2018 sono 24.302, un numero in costante aumento, che ha visto le nuove carriere crescere dell’6,3% negli ultimi due anni. Nuove carriere che sono anche sempre più internazionali, con studenti che arrivano da tutto il mondo per studiare all’Università di Bologna: l’8% degli immatricolati quest’anno ha cittadinanza estera.

L’Alma Mater conferma inoltre la sua grande capacità attrattiva a livello nazionale. Tra gli studenti che si iscrivono al primo anno di una laurea magistrale, tre su cinque (il 62%) arrivano da fuori regione. Anche in questo caso il dato rispecchia un trend di crescita evidente. E continuano a crescere anche gli studenti regolari, quelli cioè iscritti in corso: erano il 73% nell’anno accademico 2014/2015 e sono il 78% oggi: una crescita di 5 punti percentuali. A Forlì gli immatricolati nell'anno accademico 2017-2018 sono stati 2.126, mentre in quello precedente furono 2.141: si è avuta una flessione del 3% per le iscrizioni ai corsi di laurea triennali (da 1394 a 1352), mentre sono aumentate del 3,6% le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrali (da 747 a 774).

La rivoluzione delle contribuzioni studentesche

A partire dall'anno accademico in corso, l’Alma Mater ha rivoluzionato il sistema di calcolo delle contribuzioni studentesche, inserendo una “no tax area” che prevede l’esonero totale per gli studenti con Isee fino a 23mila euro su tutti i corsi di laurea e una riduzione progressiva calcolata in base all'Isee, pensata per agevolare le famiglie con redditi medi. L’Università di Bologna è l’unico grande ateneo italiano che ha scelto di fissare soglie di esenzione e riduzione delle contribuzioni di questa ampiezza: un nuovo meccanismo che ha permesso di aumentare in modo considerevole il numero degli studenti che hanno accesso ad una contribuzione ridotta.

In particolare, gli iscritti che hanno diritto all’esonero totale delle tasse sono aumentati del 66% rispetto allo scorso anno, passando da 12.163 a 20.190. Tra questi, aumentano in modo significativo anche le esenzioni per merito, gli studenti cioè che usufruiscono dell’esonero totale perché si immatricolano all’Alma Mater dopo essersi diplomati con 100 (+16%) o che si iscrivono ad una laurea magistrale Unibo dopo essersi laureati ad un corso di laurea triennale con 110 (+31%).

Il nuovo meccanismo di calcolo delle tasse ha portato inoltre ad un fortissimo aumento degli studenti che beneficiano di riduzioni in funzione del proprio Isee: quest’anno sono 13.204 contro i 4.642 dell’anno scorso (+184%). Sono insomma più che raddoppiati gli studenti Unibo che da quest’anno hanno potuto iscriversi usufruendo di un esonero totale o parziale delle tasse universitarie: una manovra che l’Alma Mater sostiene con un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro.