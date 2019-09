Università, è il 932esimo anno accademico dell'Alma Mater: 30 anni fa la nascita del Multicampus

L’anno accademico 2019/2020 dell’Università di Bologna sarà inaugurato il 15 novembre in quattro location: i campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Quest’anno, con il 932esimo anno accademico dell’Alma Mater, ricorrono infatti anche i 30 anni dall’insediamento romagnolo e la nascita del Multicampus. L’Aula Magna del nuovo Campus di Cesena ospiterà il corteo rettorale. Le altre sedi seguiranno in video-collegamento il discorso del Rettore, del rappresentate degli studenti e del personale tecnico amministrativo, poi ciascuna darà vita ad una propria cerimonia con cortei di togati, ospiti e lezioni magistrali.

"Si tratta di un anno speciale in cui ricorre un anniversario importante per il nostro insediamento in Romagna. Una scelta lungimirante di cui raccogliamo i frutti ma che molto potrà ancora dare in futuro: oggi infatti è ancora più chiaro quanto la competitività dei territori sia legata alla diffusione della conoscenza”, afferma il rettore Francesco Ubertini. “Mi auguro che la rottura di una tradizione possa a sua volta diventare una tradizione e che in futuro questa nuova formula possa essere ripresa portando con periodicità la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico nei campus della Romagna". Ecco i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi: Campus di Cesena - Aula Magna (via Università, 50); Campus di Forlì - Aula 1 Teaching Hub (viale Corridoni, 20); Campus di Ravenna - Palazzo dei Congressi (largo Firenze); Campus di Rimini - Aula Magna (via Angherà, 22).