Università e lavoro: Multifor per il 16esimo anno in prima linea per i giovani

Anche quest’anno Multifor, visti i prestigiosi risultati ottenuti nelle precedenti iniziative rivolte all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani laureati, ripropone il 16esimo ciclo annuale del Progetto di Crescita Professionale. Si tratta di una importante iniziativa, utile per il ricambio generazionale nelle aziende locali, sviluppata in sinergia con la Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese, Camera di Commercio della Romagna, Campus Universitario di Forlì e Cesena, Unindustria, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura e da quest’anno anche con Fondazione Giovanni dalle Fabbriche.

Il Progetto prevede l’incontro tra giovani laureati e imprese del territorio in cerca di figure professionali qualificate, dal quale si realizzeranno un numero significativo di tirocini aziendali, di orientamento e formazione, riconoscendo, a ciascun giovane laureato ammesso, un'indennità di partecipazione migliorativa rispetto a quanto indicato nella legislazione regionale. La selezione sarà effettuata da una commissione formata da personale qualificato di Multifor e dei Campus universitari. Il Progetto, in quindici anni di attività, ha visto 3.373 laureati candidati, 507 tirocini effettuati (il 70% dei quali conclusosi con l’assunzione), 1206 imprese disponibili ad ospitare un tirocinante. Per candidarsi bisogna inserire il proprio curriculum sul sito di Multifor www.multifor.it . Per ulteriori informazioni a.como@multifor.it .