Università, il Corso di Laurea in Infermieristica cambia sede

Nuova location per il corso di Laurea in Infermieristica di Forlì. Mercoledì si è trasferito dal padiglione Valsalva dell'ospedale di Forlì alla sede di Via Pratella 12/14, sempre nella città mercuriale. I numeri telefonici del Corso non subiranno variazioni e le linee saranno attive a partire da venerdì.

