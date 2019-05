Università, il presidente del Campus: "Dal 2020 Forlì potrebbe avere la facoltà di Medicina e Chirurgia"

Università, economia e sicurezza: sono i tre argomenti oggetto dell’incontro che si è tenuto venerdì con il candidato sindaco Gianluca Zattini e con gli esperti invitati: Luca Mazzara, presidente del Campus di Forlì, e Ugo Terracciano, presidente dell’Associazione Italiana Criminologi per l’investigazione e la sicurezza.

Ha aperto il dibattito Maria Teresa Rinieri, candidata al Consiglio comunale di Forlì nella lista civica Forlì Cambia - Zattini Sindaco. Rinieri sottolinea "l’importanza delle Istituzioni locali per lo sviluppo dell’Università, dell’economia e per l’applicazione delle norme nazionali e locali sulla sicurezza". Mazzara, dopo aver illustrato la nascita e lo sviluppo dell’Università a Forlì, delinea quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri. In tale contesto Mazzara indica anche "la possibilità di istituire il corso di Medicina e Chirurgia già dall’anno accademico 2020/2021. E' stata poi illustrata l’importanza delle infrastrutture forlivesi come volano dello sviluppo dell’economia territoriale; in particolare Mazzara sottolinea "il fondamentale contributo che potrebbe portare l’apertura dell’aeroporto di Forlì".

Terracciano, portando la sua esperienza fatta come Comandante di diversi Corpi di Polizia Locale in Emilia Romagna e reparti della Polizia di Stato in Italia, indica quelli che dovrebbero essere gli interventi in ambito locale per migliorare la sicurezza del territorio "auspicando che possa essere ripristinato, come c’era una volta, uno stretto rapporto tra i cittadini e gli operatori della sicurezza". Infine Terracciano evidenzia che "l’attuale regolamento di polizia urbana risale agli anni ’60 e quindi non è più in linea con le necessità attuali". Al termine dell’esposizione, il candidato sindaco Zattini dichiara di "voler fortemente potenziare il Campus di Forlì, in particolare introducendo il Corso di Medicina e Chirurgia". Inoltre Zattini espone la necessità, come già espressa da Mazzara, di "coinvolgere la rete dei professori di Forlì per la creazione di un piano strategico per la città che coinvolga le Istituzioni, le Associazioni, le imprese e i cittadini".

Per quanto riguarda il tema dell’aeroporto, Zattini conferma quanto detto da Mazzara, e cioè che "questa infrastruttura potrebbe essere un incredibile volano per lo sviluppo economico territoriale e del turismo, evidenziando il fortissimo interesse che c’è anche fuori dal territorio locale". In tema della sicurezza il candidato sindaco illustra alcuni aspetti critici, auspicando che "il Comune di Forlì possa avere nuovamente la competenza sui vigili urbani, ora passata all’Unione dei Comuni". In conclusione Zattini evidenzia come priorità immediata la definizione di un nuovo regolamento di polizia urbana.