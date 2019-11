Università, inaugurato il nuovo orario della Biblioteca "R. Ruffilli"

Inaugurato venerdì pomeriggio il nuovo orario di apertura dela Biblioteca “R. Ruffilli” del Campus di Forlì in via San Pellegrino Laziosi 13. Gli spazi sono accessibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 24, sabato e domenica dalle 9 alle 18. La visita del Magnifico Rettore Francesco Ubertini è stata occasione di incontro con gli studenti, i docenti, e i cittadini di Forlì per sottolineare l’importanza della Biblioteca come luogo di studio e aggregazione sociale e come luogo di incontro aperto alla città. Il Rettore ha parlato inoltre delle prossime sfide che i bibliotecari sono chiamati ad affrontare: l’Information Literacy per aiutare gli studenti ad orientarsi in un mondo troppo pieno di informazioni e l’Open Science per supportare i ricercatori nella diffusione dei risultati raggiunti. Sono intervenuti il presidente del Campus di Forlì Luca Mazzara, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, la presidentessa del Comitato Scientifico della Biblioteca Raffaella Baccolini, la dirigente dell’Area di Campus Cesena – Forlì Morena Gervasi, in rappresentanza del Sistema Bibliotecario d’Ateneo Serafina Spinelli, la rappresentante degli studenti nel Comitato Scientifico Deepika Salhan e la Coordinatrice gestionale della Biblioteca Angela Maria Politi.