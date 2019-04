Università, Mazzara: "Penso a un nuovo Campus. Farà gioco di squadra con la comunità"

Invitato da Confcooperative, il nuovo presidente del Campus Universitario forlivese Luca Mazzara, docente di economia aziendale e direttore del Master in City Managmant, ha affrontato nella sala Donati di Corso Diaz il suo primo confronto pubblico dedicato alle sfide del futuro, dialogando con il direttore della associazione Mirco Coriaci e con il presidente regionale dei giovani industriali Kevin Bravi. Stimolati dalle domande del giornalista Mario Russomanno, i protagonisti del dibattito hanno convenuto sulla necessità di aggiornare i rapporti tra sistema universitario locale e sistema imprenditoriale in considerazione del rapido evolversi degli scenari economici e sociali.

"Avremo sempre più bisogno di cultura per affrontare i mercati e per costruire un modello economico più equo ed eco sostenibile", hanno ribadito i due manager che rappresentano diverse tipologie d’impresa. "Il patto che ci lega indissolubilmente al Campus forlivese - hanno aggiunto - va tuttavia aggiornato. Noi siamo chiamati ad innovare processi, mentalità e visioni all’interno delle imprese, lo possiamo fare più efficacemente avendo a fianco l’Università".

"Il fatto, poi, che il professor Mazzara conosca a fondo l’economia e le comunità locali - hanno sintetizzato Coriaci e Bravi - ci rende ulteriormente fiduciosi nella possibilità di una nuova positiva stagione di iniziative comuni". Dal pubblico sono intervenuti, esprimendo unanime apprezzamento per la realtà universitaria forlivese ma anche sollecitando un rapporto maggiormente rivolto al futuro tra comunità e Campus, Marco Martelli di Forlì ambiente, Gilberto Flamigni di Multifor, Daniele Vergini del Movimento 5 Stelle, Mauro Fabretti della Bcc di Sarsina, Roberto Camporesi di Nuova Civiltà delle macchine, Pamela Della Chiesa della cooperativa Girasole.

Mazzara, il primo presidente del Campus a non essere indicato dall’Ateneo ma eletto direttamente dai colleghi, ha mostrato interesse per le sollecitazioni pervenute, esprimendo intendimenti precisi: "Il Campus deve diventare cabina di regia territoriale per quel che riguarda la innovazione. Siamo consci di costituire un volano economico per Forlì e presto lo dimostreremo con i numeri attraverso la indagine che stiamo svolgendo e di cui pubblicheremo i risultati ma siamo riconoscenti dell’investimento finanziario e di fiducia che le comunità locali hanno fatto con convinzione sull’università. Vogliamo dare di più a Forlì, aggiungere cultura e opportunità di rivolgersi all’Europa e al mondo attraverso i nostri corsi e grazie ad una preparazione degli studenti di stampo internazionale, lo prevederà il nuovo piano triennale cui stiamo lavorando. Servono più occasioni d’incontro come quello di oggi, vogliamo ascoltare le esigenze delle imprese e offrire loro opportunità di crescita”.