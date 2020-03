"Uno stradello ciclo-pedonale" nel verde di Terra del Sole: petizione online di un cittadino

Uno stradello ciclo-pedonale per passeggiate ed attività fisica a Terra del Sole a ridosso delle mura medicee. E' la proposta del naturalista Fidenzio Laghi, che ha presentato una petizione sulla piattaforma Change.org. Si legge nel documento: "Con lo scopo di favorire l’attività fisica dei pedoni e dei ciclo-turisti in una zona senza inquinamento acustico ed evitare il pericolo ed il disagio che le numerose biciclette ora creano perché obbligate ad attraversare il centro di Terra del Sole nei due borghi e sotto le porte dei castelli ed inoltre, per consentire ai visitatori della cittadella medicea di poter vedere gran parte del perimetro delle mura medicee, suggerisco di realizzare uno stradello ciclo-pedonale che colleghi il tratto mancante tra il ramo sinistro di Via del Molino dove si trovano i numeri civici 3 e 5 e Via Gaudenzi da dove attraversando Via Ladino si può procedere od arrivare da Forlì".