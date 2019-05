''Uomini e Lupi. Una convivenza possibile'': convegno nel salone comunale

Sempre più spesso le cronache dei giornali e del web riportano notizie di accadimenti, avvistamenti e incontri di cittadini con il lupo. Il lupo, animale sospeso tra mito e realtà, soffre a volte di una comunicazione imprecisa, che alimenta sovente paure ancestrali. A questo si aggiungono i contrasti, apparentemente sempre più acuiti con le attività umane legate principalmente all’allevamento. Oggi è necessario parlare del lupo, ristabilendo la giusta verità su questo predatore, ed è doveroso farlo in maniera scientificamente corretta, restituendo una comunicazione adeguata verso il cittadino e verso tutti i portatori di interesse. Proprio per questi motivi, l’Ente per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, il Comune di Forlì (Mause) e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, hanno organizzato (con il supporto delle GEV di Cesena e i Volontari censimento lupo degli "Amici del Parco"), una serata pubblica di incontro con i cittadini e vari portatori di interesse, per parlare dell’argomento legato alla presenza del lupo sul territorio e alla corretta gestione dei rapporti con l’uomo e le sue attività. La serata dal titolo “Uomini e Lupi. Una convivenza possibile” L’incontro è presieduto dal direttore del Wolf Apennine Center del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e sarà presentato dall’assessore all'Ambiente del Comune di Forlì e da funzionari dell’Ente Parchi Romagna.