Colpito all'addome mentre smonta una pistola: si mette in auto e raggiunge l'ospedale

Ha rischiato la vita mentre stava maneggiando una pistola di piccolo calibro. Dramma sfiorato sabato mattina a Galeata. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile di Forlì, che hanno spedito gli atti al pubblico ministero Filippo Santangelo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si trovava in un podere ed era intento a smontare l'arma regolarmente detenuta, una calibro 22, quando è partito un colpo che l'ha colpito all'addome. Nonostante la ferita, l'individuo non ha contattato il 118, ma si è messo al volante per raggiungere l'ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Del caso se ne sono occupati gli agenti della Squadra Mobile, che hanno acquisito gli elementi utili ai fini investigativi.