Uomo in fondo a un pozzo, soccorso dai vigili del fuoco e ricoverato con l'elicottero del 118

Una persona è stata soccorsa mentre si trovava in fondo a un pozzo. E' l'intervento eseguito da vigili del fuoco e 118 nella mattina di venerdì. Intorno alle 10,30 è giunto l'allarme per un soggetto che si trovava in un pozzo, in una zona agricola di Villafranca, da capire se vittima di un malore mentre lavorava all'interno o perchè scivolato dentro. Il soggetto non in grado di uscire in modo autonomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e consegnato alle cure del 118, che è arrivato sul posto con l'ambulanza e con l'elicottero delle emergenze del 118. Presenti anche i carabinieri in supporto e per la ricostruzione dell'accaduto.

