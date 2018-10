Il familiare non risponde al telefono da diversi giorni: trovato morto in casa

Da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto col proprio familiare. E così ha allertato il 112. Purtroppo il parente si era spento nella sua abitazione. Il fatto è avvenuto in viale Spazzoli. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Ronco si sono subito attivati dopo la segnalazione, giunta nella prima serata di lunedì. Affiancati dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, si sono presentati nell'appartamento indicato, senza ottenere risposte. Aperta la porta gli uomini dell'Arma hanno trovato l'uomo, un 59enne, senza vita. Il personale medico ha appurato le cause naturali del decesso.